Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Players from the district won 46 medals at the karate championship.

Noida News: कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने जीते 46 पदक

Mon, 16 Nov 2026 08:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:54 PM IST
विज्ञापन
Players from the district won 46 medals at the karate championship.
मेरठ में हुई ऑल इंडिया प्रतियोगिता में जीते 17 स्वर्ण समेत अन्य पदक, 100 खिलाड़ी हुए थे शामिल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। मेरठ में आयोजित 10वीं रॉयल चैलेंजर कप ऑल इंडिया ट्रेडिशनल शॉटो-काई कराटे चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियो ने कुल 46 पदक हासिल किए। इनमें 17 स्वर्ण और 14 रजत पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में जिले के करीब 100 खिलाड़ियों ने कुमिते (फाइट) व काता (स्टांस) स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कोलकाता सहित विभिन्न राज्यों के करीब 500 खिलाड़ी शामिल हुए।


स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ गौतमबुद्ध नगर के सचिव अफजल खान ने बताया कि जिले के खिलाड़ियों ने दोनों स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन किया। टीम के मुख्य कोच विद्या भूषण कुमार, यशवर्द्धन और कपिल नागर ने खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं निकिता डागा, श्रुति मल्होत्रा और सुशांता ने टीम मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी संभाली।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed