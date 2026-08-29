Noida News: बैडमिंटन के ट्रायल नहीं पहुंची खिलाड़ी

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर स्थित मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शनिवार को जिला स्तरीय सीनियर महिला बैडमिंटन के ट्रायल होने प्रस्तावित थे। ट्रायल में जिले से एक खिलाड़ी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली का कहना है कि सीबीएसई क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा हैं। इसमें जिले की प्रतिभा भी शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। यहीं कारण है कि खिलाड़ी ट्रायल में नहीं पहुंचे हैं। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पहले ही ट्रायल की जानकारी दे दी गई थी।