Noida News: कराटे में 150 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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नोएडा (संवाद)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला ओलंपिक संघ गौतमबुद्ध नगर के तत्वाधान एवं कराटे वेलफेयर एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर के तकनीकी सहयोग से जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में जिले भर से 150 से अधिक कराटे खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल और प्रतिभा का दम दिखाया। इस मौके पर प्रमोद कुमार, संजय शर्मा और जाफर खान उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के अलग- अलग वर्ग में 35 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।