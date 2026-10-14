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Noida News: पायनियर और खुर्राट 11 फाइनल में

Wed, 14 Oct 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 06:35 PM IST
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Pioneer and Khurrat in the final
नोएडा (संवाद)। नोएडा। सेक्टर-21ए स्थित नोएडा स्टेडियम में बुधवार को 26वें कैप्टन शशिकांत शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल में पायनियर क्रिकेट क्लब ने एस्टर क्रिकेट क्लब को 30 रन से हराया। पायनियर ने पांच विकेट पर 170 रन बनाए, जबकि एस्टर की टीम 140 रन पर सिमट गई। युवराज नागर मैन ऑफ द मैच चुने गए। दूसरे सेमीफाइनल में खुर्राट 11 ने एमएस स्पोर्ट्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। एमएस स्पोर्ट्स ने सात विकेट पर 166 रन बनाए, जबकि खुर्राट 11 ने सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अमित नागर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट का आयोजन नोएडा स्पोर्ट्स ट्रस्ट, मानव सेवा समिति, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और एनपीडीए की ओर से किया जा रहा है।
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