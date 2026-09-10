Noida News: पहली बार लगा पिंक मेला, जहां 263 युवतियों को मिली नौकरी

फोटोग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने महिला सशक्तीकरण और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहली बार पिंक मेले का आयोजन किया गया। जिसमें जिले की 263 युवतियों को रोजगार मिला हैं। इसका शुभारंभ दादरी विधायक तेजपाल नागर ने दीप प्रज्वलित कर किया।मेले का आयोजन जिला सेवायोजन विभाग की तरफ से राजकीय महिला पॉलीटेक्निक बादलपुर में किया गया। जिसमें जिले की 17 कंपनियों ने हिस्सा लिया। जिला सेवायोजन अधिकारी मनीषा अत्री ने बताया कि मेले के लिए कुल 486 युवतियों ने अपना पंजीकरण कराया था। इनमें 300 से अधिक ऑनलाइन और 186 ने ऑफलाइन आवेदन किया। साक्षात्कार के बाद 263 युवतियों का चयन किया गया। विधायक तेजपाल नागर और जिलाधिकारी मेधा रूपम ने चयनित युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए। यहां जिला सेवायोजन कार्यालय और युवा शक्ति फाउंडेशन के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता रोजगार संवर्धन के उद्देश्य से किया गया है।