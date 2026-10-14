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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Performances given during Durga Utsav

Noida News: दुर्गा उत्सव में दीं प्रस्तुतियां

Wed, 14 Oct 2026 08:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:31 PM IST
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Performances given during Durga Utsav
नोएडा (संवाद)। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को शहर के मंदिरों में मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा-अर्चना की गई। सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर, सेक्टर-2 के लाल मंदिर और सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
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सेक्टर-49 के बरौला में बुधवार को लेडी क्लब 49 की ओर से दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित किया गया। इसमें 32 महिलाओं ने मां दुर्गा पर आधारित प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में करीब 100 महिलाएं उपस्थित रहीं।
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