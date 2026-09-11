Noida News: लावारिस गायों से लोग परेशान, सुरक्षा को लेकर चिंता

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर बीटा-1 में लावारिस गायों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग परेशान हैं। गायें सड़कों, पार्कों और आवासीय इलाकों में घूमती रहती हैं। इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। निवासी विपिन भाटी ने बताया कि सड़क पर अचानक गायों के आने से हादसे का खतरा रहता है। कई बार दोपहिया वाहन चालक इनकी वजह से गिरने से बचे हैं। लोगों ने लावारिस पशुओं पर नियंत्रण की मांग की है।

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