Noida News: सड़क पर कीचड़ और जलभराव से लोग परेशान

फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। रबूपुरा के भुन्ना तगा गांव से मकसूदपुर और कलूपुरा जाने वाला मुख्य मार्ग बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के कारण सड़क की स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्राधिकरण से शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। सड़क पर पानी भरा होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिससे वाहन चालकों के साथ पैदल राहगीरों के लिए भी खतरा बना रहता है। कीचड़ के कारण बच्चों को सड़क से निकलने में परेशानी होती है। ग्रामीणों के अनुसार, कई बच्चे फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं।यह बोले ग्रामीण-बारिश के बाद अक्सर सड़क पर जलभराव और कीचड़ की समस्या बन जाती है, कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। -शिवराज शर्मारबूपुरा बाजार जाने के लिए इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हल्की बारिश में भी सड़क की हालत खराब हो जाती है। -हरवंश जाटव, चिंटूमकसूदपुर से रबूपुरा आने का यह छोटा रास्ता है, दूसरे मार्ग से जाने पर कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। -अरमान मलिककीचड़ और टूटी सड़क के कारण बच्चे अक्सर फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। -ऊषा शर्मा