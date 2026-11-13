Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   People troubled by filth in Kasna Market

Noida News: कासना मार्केट में गंदगी से लोग परेशान

Fri, 13 Nov 2026 08:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 08:41 PM IST
विज्ञापन
People troubled by filth in Kasna Market
फ़ोटो
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कासना मार्केट में सफाई व्यवस्था बिगड़ने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। बाजार में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठने से गंदगी और बदबू फैल रही है। इससे दुकानदारों के साथ खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी अखिलेश सोनकर ने बताया कि कुछ लोग और दुकानदार इधर-उधर कूड़ा फेंक देते हैं। इसके बाद कई दिनों तक सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने नहीं आते। इससे समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने प्राधिकरण से नियमित सफाई कराने और कूड़ा डालने के लिए उचित व्यवस्था करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed