Noida News: बिजली कनेक्शन न मिलने से लोग परेशान, विधायक से की शिकायत
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:34 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 09:34 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। नगर पंचायत बिलासपुर में नए बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान लोगों ने विधायक धीरेंद्र सिंह से मिलकर शिकायत की। लोगों ने बताया कि कॉलोनी विकसित होने के बाद भी उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। अशोक, भागमल और रामकुमार शर्मा ने बताया कि नगर पंचायत कार्यालय में कई बार एनपीसीएल ने नए कनेक्शन के लिए कैंप लगाया, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिले। नगर पंचायत के नक्शे में कॉलोनी दर्ज होने के बावजूद समस्या बनी हुई है। उन्होंने एनपीसीएल और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बीच तालमेल की कमी को समस्या का कारण बताया। नगर पंचायत अध्यक्ष लता संजय सिंह ने भी विधायक को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। जिला मुख्यालय से जेवर के बीच चलने वाली ई-बस का स्टॉप बिलासपुर में करने की मांग भी रखी गई। विधायक ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी वीरज कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे।
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