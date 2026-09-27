Noida News: पार्क वॉकर्स ने चलाया अभियान किया पौधरोपण
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-34 स्थित बी-4 पार्क में पार्क वॉकर्स ने स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्क परिसर की साफ-सफाई करने के साथ पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए सेक्टर-34 के महासचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर पार्कों में स्वच्छता अभियान और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम में धर्मेंद्र शर्मा, संजीव महतो, किशोर सक्सेना, विष्णु शंकर पांडेय, समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। एचसीएल फाउंडेशन से अबू ओवैदा, राजेश रावत, प्रियंका यादव शामिल रहे।
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