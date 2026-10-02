दरकते रिश्ते: बेटे-बहू ने मां-बाप का भोजन-पानी किया बंद तो बदल दी वसीयत, छह महीने में 392 वसीयतनामे रद्द

परिवार में रिश्तों में आई खटास के चलते जीवनभर की कमाई और संपत्ति अपनी संतानों या परिजनों के नाम करने के फैसले को बुजुर्ग माता-पिता बदलने लगे हैं। सेक्टर-33ए स्थित उप निबंधक कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार, शहर में अप्रैल से सितंबर तक के छह महीनों में 2,466 लोगों ने वसीयतनामा कराया जिनमें से 392 लोगों ने बाद में इसे निरस्त करा दिया। इस प्रकार छह महीने में करीब 15.9 फीसदी वसीयतनामे रद्द किए गए हैं। हालांकि, निरस्तीकरण के कारण आमतौर पर व्यक्तिगत ही रहते हैं।

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विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में सबसे अधिक वसीयतनामे निरस्त हुए। इस दौरान 574 लोगों ने वसीयतनामा कराया, जिनमें से 112 ने इसे रद्द कराया यानी करीब 19.5 फीसदी वसीयतनामे निरस्त हुए। वहीं अप्रैल में 468 वसीयतनामे हुए जिनमें से 73 निरस्त हुए। मई में 413 में से 72, जून में 178 में से 23, अगस्त में 422 में से 56 और सितंबर में 411 में से 56 वसीयतनामे निरस्त हुए। वसीयतनामा कराने के पीछे आम तौर पर संपत्ति को भविष्य में किसे देना है, इसे स्पष्ट करने की मंशा होती है। लेकिन परिवार में संबंधों या परिस्थितियों में बदलाव आने पर व्यक्ति अपने पहले किए गए फैसले को बदल सकता है।