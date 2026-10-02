नोएडा: सेक्टर 57 चौराहे के पास ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, ट्रक में लगी; दो लोग गंभीर रूप से घायल

नोएडा सेक्टर 57 चौराहे के पास बृहस्पतिवार आधी रात को तेज रफ्तार ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें कार आगे से जबरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही ट्रक टक्कर के बाद पलट गया और उसमें आग लग गई। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन





कोतवाली सेक्टर 58 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सेक्टर 57 के पास यह हादसा हुआ है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कार में दो लोग सवार थे। वही ट्रक में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई है और देर रात तक आग बुझाने का काम जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।