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नोएडा। सेक्टर-91 स्थित पंचशील बालक इंटर कॉलेज में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने संविधान के महत्व, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर विचार रखे। शिक्षक अशोक सिन्हा ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों की जानकारी दी और उन्हें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई। प्रधानाचार्य डॉ. नीरज टंडन ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ने के साथ संवैधानिक मूल्यों की समझ भी विकसित होती है। ब्यूरो