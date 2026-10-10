फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Paid tribute on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.

Noida News: मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

Sat, 10 Oct 2026 09:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
Paid tribute on Mulayam Singh Yadav's death anniversary.
नोएडा। समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर संगठन ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर हवन-पूजन का आयोजन किया। शनिवार को यह कार्यक्रम सेक्टर-53 स्थित सपा महानगर कैंप कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी समाजवादी साथियों ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के विचारों, आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, शोषितों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed