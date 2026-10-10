Noida News: मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

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नोएडा। समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर संगठन ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर हवन-पूजन का आयोजन किया। शनिवार को यह कार्यक्रम सेक्टर-53 स्थित सपा महानगर कैंप कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी समाजवादी साथियों ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्पमालाएं अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सपा नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के विचारों, आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महानगर अध्यक्ष आश्रय गुप्ता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों, शोषितों और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया।