Noida News: कैंडल मार्च निकालकर जताया आक्रोश

विज्ञापन

नोएडा। हिंडन डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन काटे जाने और बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होने के बाद बृहस्पतिवार को क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने इलाके में पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंंने कहा कि चोटपुर, बहलोलपुर इत्यादि क्षेत्राें में बिजली काटे जाने से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। रविवार को महापंचायत निकालकर बड़ी संख्या में लोगोंं से जुटने की अपील की गई। कहा कि जब तक आपूर्ति बहाल नहीं होगी विरोध जारी रहेगा। ब्यूरो