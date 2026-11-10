Noida News: भजन-कीर्तन का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:00 PM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:00 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। मंदिरों में दिनभर पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन के आयोजन हुए। ग्रेनो के स्वर्ण नगरी स्थित अग्रसेन भवन में श्री महाराजा अग्रसेन वैश्य सेवा समिति ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज का विधि-विधान से पूजन किया गया। गायन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, जलपुरा, दादरी और दादुपुर खटाना गांव की गोशालाओं में भी विशेष पूजा-अर्चना की गई।
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