Noida News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:51 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:51 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का अभियान जारी है। शनिवार को प्रशासन ने सभी पात्र लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यूपी में ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो मानक से काफी कम है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, त्रुटियों को ठीक करने और नाम काटने की कार्रवाई के दौरान ईपी व जेंडर रेशो बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वो फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें। बूथ स्तर पर रेशियों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो
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