Noida News: चार साल में सबसे कम प्रदूषित रहा अक्तूबर

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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। सर्दियों की शुरुआत होते ही हर साल प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा होने लगता है। हालांकि इस साल का अक्तूबर पिछले चार साल की अपेक्षा कम प्रदूषित रहा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अक्तूबर में एक दिन भी रेड जोन में एक्यूआई दर्ज नहीं किया गया। यही वजह रही है कि इस बार ग्रेप 1 अक्तूबर से लागू नहीं किया गया। जबकि हर साल 1 अक्तूबर से ही ग्रेप लागू हो जाता था। हालांकि नवंबर की शुरुआत होते ही प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है।



सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक

अक्तूबर 2026

एक्यूआई का स्तर - दिन

ऑरेंज जोन - 12 दिन

येलो जोन - 16 दिन

ग्रीन जोन - 3 दिन

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अक्तूबर 2025

रेड जोन - 9 दिन

ऑरेंज जोन - 10 दिन

येलो जोन - 10 दिन

ग्रीन जोन - 2 दिन

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अक्तूबर 2024

रेड जोन - 1 दिन

ऑरेंज जोन - 17 दिन

येलो जोन - 13 दिन

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अक्तूबर 2023

रेड जोन - 3 दिन

ऑरेंज जोन - 12 दिन

येलो जोन - 15 दिन

ग्रीन जोन - 1 दिन

इस साल अक्तूबर में एक दिन भी एक्यूआई रेड जोन में दर्ज नहीं किया गया