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Noida News: चार साल में सबसे कम प्रदूषित रहा अक्तूबर

Mon, 02 Nov 2026 09:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 09:35 PM IST
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October was the least polluted in four years
इस साल अक्तूबर में एक दिन भी एक्यूआई रेड जोन में दर्ज नहीं किया गया
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सर्दियों की शुरुआत होते ही हर साल प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा होने लगता है। हालांकि इस साल का अक्तूबर पिछले चार साल की अपेक्षा कम प्रदूषित रहा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अक्तूबर में एक दिन भी रेड जोन में एक्यूआई दर्ज नहीं किया गया। यही वजह रही है कि इस बार ग्रेप 1 अक्तूबर से लागू नहीं किया गया। जबकि हर साल 1 अक्तूबर से ही ग्रेप लागू हो जाता था। हालांकि नवंबर की शुरुआत होते ही प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा है।

सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक
अक्तूबर 2026
एक्यूआई का स्तर - दिन
ऑरेंज जोन - 12 दिन
येलो जोन - 16 दिन
ग्रीन जोन - 3 दिन
-----
अक्तूबर 2025
रेड जोन - 9 दिन
ऑरेंज जोन - 10 दिन
येलो जोन - 10 दिन
ग्रीन जोन - 2 दिन
------
अक्तूबर 2024
रेड जोन - 1 दिन
ऑरेंज जोन - 17 दिन
येलो जोन - 13 दिन
-----
अक्तूबर 2023
रेड जोन - 3 दिन
ऑरेंज जोन - 12 दिन
येलो जोन - 15 दिन
ग्रीन जोन - 1 दिन
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