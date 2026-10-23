Noida News: नोएडा का एक्यूआई 205 रहा
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:04 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 09:04 PM IST
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नोएडा (संवाद)। प्रदूषण के स्तर में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। बृहस्पतिवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 242 था, जो शुक्रवार को घटकर 205 पर पहुंच गया। हालांकि, सड़कों पर उड़ती धूल और निर्माण कार्यों के चलते प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। शाम पांच बजे के बाद कई जगह आसमान में धुंध छाने लगी। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पिछले सात दिनों का एक्यूआई
दिन — एक्यूआई
पिछले शुक्रवार — 83
शनिवार — 203
रविवार — 170
सोमवार — 128
मंगलवार — 161
बुधवार — 249
बृहस्पतिवार — 242
शुक्रवार — 205
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पिछले सात दिनों का एक्यूआई
दिन — एक्यूआई
पिछले शुक्रवार — 83
शनिवार — 203
रविवार — 170
सोमवार — 128
मंगलवार — 161
बुधवार — 249
बृहस्पतिवार — 242
शुक्रवार — 205