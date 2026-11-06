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Noida News: बहुत खराब रही नोएडा की हवा, सांस लेना भी हुआ मुश्किल

Fri, 06 Nov 2026 08:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:41 PM IST
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Noidas air quality has become very poor, making it difficult even to breathe.
माई सिटी रिपोर्टर
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नोएडा। प्रदूषण से राहत शुक्रवार को भी नहीं मिली। नोएडा का एक्यूआई 303 और ग्रेनो का 316 दर्ज किया गया। सेक्टर-62 का एक्यूआई 400 से अधिक रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से एक्यूआई कभी ऑरेंज और कभी रेड जोन में दर्ज हो रहा है। सुबह से ही शहर में प्रदूषण की धुंध छाई रहती है। विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। प्रदूषण की धुंध की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।
सेक्टर - एक्यूआई
सेक्टर-1।276
सेक्टर-110।266
सेक्टर-116।290
सेक्टर-125।312
सेक्टर-150।250
सेक्टर-39।273
सेक्टर-62।417
----------
पिछले एक सप्ताह का एक्यूआई
1 नवंबर - 248
2 नवंबर - 330
3 नवंबर - 291
4 नवंबर - 330
5 नवंबर - 283
6 नवंबर - 303
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