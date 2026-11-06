Noida News: बहुत खराब रही नोएडा की हवा, सांस लेना भी हुआ मुश्किल

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नोएडा। प्रदूषण से राहत शुक्रवार को भी नहीं मिली। नोएडा का एक्यूआई 303 और ग्रेनो का 316 दर्ज किया गया। सेक्टर-62 का एक्यूआई 400 से अधिक रहा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 नवंबर से एक्यूआई कभी ऑरेंज और कभी रेड जोन में दर्ज हो रहा है। सुबह से ही शहर में प्रदूषण की धुंध छाई रहती है। विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। प्रदूषण की धुंध की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है।

सेक्टर - एक्यूआई

सेक्टर-1।276

सेक्टर-110।266

सेक्टर-116।290

सेक्टर-125।312

सेक्टर-150।250

सेक्टर-39।273

सेक्टर-62।417

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पिछले एक सप्ताह का एक्यूआई

1 नवंबर - 248

2 नवंबर - 330

3 नवंबर - 291

4 नवंबर - 330

5 नवंबर - 283

6 नवंबर - 303



माई सिटी रिपोर्टर