Noida News: चैंपियनशिप में तकनीकी अधिकारी होंगे नोएडा के अफजल
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:47 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:47 PM IST
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नोएडा (संवाद)। कुरुक्षेत्र में 26 और 27 सितंबर को होने वाली हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप-2026 के लिए नोएडा के अफजल खान को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की ओर से 19 सितंबर को जारी पत्र में उन्हें नेशनल रेफरी, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रूप में प्रतियोगिता के लिए नियुक्त किया गया है। अफजल खान समेत उत्तर प्रदेश के सात तकनीकी अधिकारियों को चैंपियनशिप के सुचारु संचालन के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
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