Noida News: गोल्फ टूर्नामेंट में नोएडा के खिलाड़ी दिखाएंगे दम
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
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नोएडा (संवाद)। असम के डिगबोई में 17 से 20 नवंबर तक इंडियन ऑयल सर्वो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित होगा। एक करोड़ रुपये की इनामी राशि वाले पीजीटीआई टूर्नामेंट में नोएडा गोल्फ कोर्स से जुड़े विनम्र आनंद और अर्जुन शर्मा समेत अन्य खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में राशिद खान, हनी बैसोया, मनु गंडास, ओम प्रकाश चौहान और अक्षय शर्मा भी खेलेंगे। टूर्नामेंट स्ट्रोक प्ले फॉर्मेट में होगा, जिसमें कुल शॉट के आधार पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन तय किया जाएगा।
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