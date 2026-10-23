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Noida News: करवा चौथ पर नोएडा बाजार गुलजार

Fri, 23 Oct 2026 07:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 07:47 PM IST
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Noida markets bustle for Karwa Chauth
150 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
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नोएडा (संवाद)। करवा चौथ नजदीक आने से शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं व्रत की तैयारी कर रही हैं। वे पूजा सामग्री, शृंगार और कपड़ों की खरीदारी में जुटी हैं। बाजारों में साड़ी, सूट, चूड़ियों और आभूषणों की दुकानों पर ग्राहक पहुंच रहे हैं।
सेक्टर-18 अट्टा मार्केट, सेक्टर 27 इंदिरा मार्केट, सेक्टर 110 भंगेल मार्केट व सेक्टर-62 जैसे प्रमुख बाजारों में चहल-पहल बढ़ी है। महिलाएं करवा, व्रत कथा की पुस्तक, छलनी और पूजा की थाली खरीद रही हैं। सिंदूर, रोली, जल का लोटा, सूखे मेवे और मिट्टी के दीये भी बिक रहे हैं। शाम के समय बाजारों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है।
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सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बताया कि इस साल करवा चौथ पर नोएडा में करीब 150 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है। त्योहार को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह है। बाजारों में पारंपरिक परिधानों, आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी हो रही है। व्यापारियों को उम्मीद है कि त्योहारी खरीदारी से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
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