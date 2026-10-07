जेवर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा: लखनऊ जाने वाली फ्लाइट तीन घंटे लेट, विमान के अंदर बैठे रहे नाराज यात्री

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ जाने वाली एक फ्लाइट के समय पर उड़ान न भरने के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्लाइट करीब तीन घंटे की देरी से रवाना हुई, जिससे यात्रियों में प्रशासन और एयरलाइन के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिली।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस फ्लाइट को दोपहर करीब 3:05 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी या अन्य कारणों से यह समय पर रवाना नहीं हो सकी। इस दौरान यात्री विमान के अंदर ही करीब तीन घंटे तक अपनी सीट पर बैठे रहे। लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार यह विमान शाम करीब 6:48 बजे रनवे से टेकऑफ हो पाया।यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट के इतनी देर से उड़ान भरने का उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया, जिससे उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों विमान के अंदर ही परेशानी झेलनी पड़ी। इस घटना को लेकर यात्रियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट में देरी होने की मुख्य वजह तकनीक इश्यू रहा होगा।