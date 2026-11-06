Noida News: पहली दिवाली पर रोशनी से जगमगाया नोएडा एयरपोर्ट

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यमुना सिटी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस बार दिवाली का उत्साह कुछ खास है। संचालन शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पहली बार दिवाली के पर्व का साक्षी बन रहा है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए एयरपोर्ट परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाता एयरपोर्ट यात्रियों का ध्यान खींच रहा है। यहां से गुजरने वाले यात्री भी सजावट को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और इस खास माहौल का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो

-फूलों और आकर्षक रोशनी से की गई सजावट