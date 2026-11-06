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Noida News: पहली दिवाली पर रोशनी से जगमगाया नोएडा एयरपोर्ट

Fri, 06 Nov 2026 08:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:40 PM IST
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Noida Airport illuminated with lights on its first Diwali
-फूलों और आकर्षक रोशनी से की गई सजावट
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यमुना सिटी। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस बार दिवाली का उत्साह कुछ खास है। संचालन शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पहली बार दिवाली के पर्व का साक्षी बन रहा है। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए एयरपोर्ट परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगाता एयरपोर्ट यात्रियों का ध्यान खींच रहा है। यहां से गुजरने वाले यात्री भी सजावट को देखकर आकर्षित हो रहे हैं और इस खास माहौल का आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो
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