Noida News: ई-सिटी बस सेवा नहीं, नाराजगी

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नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांवों और सेक्टरों में ई-सिटी बस सेवा शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्राम विकास संगठन के अशोक चौहान ने कहा कि रायपुर, बख्तावरपुर, असगरपुर समेत करीब 35-40 गांवों और सेक्टर-126 से 135 व 151 से 168 तक के क्षेत्र को बस सेवा से नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 17 जून को प्राधिकरण अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्या उठाई गई थी। अधिकारियों ने महाप्रबंधक सिविल को पत्र भेजकर जल्द सेवा शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस सेवा में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। ऐसे में इन क्षेत्रों की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो