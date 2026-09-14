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कलराज मिश्र की पत्नी के निधन पर शोक: नोएडा पहुंचे नितिन नबीन, बीएल संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता; दी श्रद्धांजलि

Mon, 14 Sep 2026 08:17 PM IST
Rahul Kumar Tiwari माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 14 Sep 2026 08:17 PM IST
सार

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती के निधन पर सोमवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन समेत कई वरिष्ठ नेता नोएडा पहुंचे। बीएल संतोष, तरुण चुग और महेंद्र नाथ पांडेय ने श्रद्धांजलि अर्पित कर कलराज मिश्र से मुलाकात की।

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Nitin Nabin arrived to pay tribute to former Governor Kalraj wife
सत्यवती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भाजपा नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडेय समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी सोमवार को पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पर पहुंचे। सभी नेताओं ने उनकी पत्नी सत्यवती के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक व्यक्त किया।

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बता दें कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती का 13 सितंबर, रविवार को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राजनीतिक हस्तियां उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रही हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने कलराज मिश्र से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और उनका हालचाल जाना।

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