पांच साल में गौतमबुद्ध नगर में नौ बड़े बस हादसे: दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत और 99 घायल, देखें आंकड़े

जिले में करीब पांच वर्षों में बसों से जुड़े नौ बड़े हादसे हुए हैं। इनमें 13 लोगों की मौत हुई और 99 घायल हुए हैं। बस हादसों की वजह केवल तेज रफ्तार नहीं रही है। अलग-अलग घटनाओं में बस में आग लगने, खड़े वाहन से टक्कर, घने कोहरे, ट्रैक्टर-ट्रॉली और कंटेनर से भिड़ंत, बस पलटने और क्षमता से अधिक यात्रियों की स्थिति सामने आई है। कई हादसों में डबल डेकर और स्लीपर बसें शामिल रहीं हैं।

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2021: दो हादसे, 2 मौतें

13 फरवरी: दनकौर क्षेत्र में निजी बस खड़े ट्रक से टकरा गई थी। इसके बाद पीछे से दूसरी बस और कारें भी भिड़ गई थीं। हादसे में 12 लोग घायल हुए थे।



24 अक्तूबर जीरो प्वॉइंट से करीब पांच

किलोमीटर दूर दनकौर क्षेत्र में खराब मिनी बस खड़ी थी। पीछे से कार टकराने के बाद बस से उतर चुके यात्री भी चपेट में आ गए थे। हादसे में दो लोगों की मौत और चार लोग घायल हुए थे।