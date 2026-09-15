Noida News: एवरग्रीन आरडब्ल्यूए की नई टीम गठित
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:18 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 07:18 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-12 एवरग्रीन आरडब्ल्यूए के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के बाद सेक्टर के विकास और आरडब्ल्यूए के सुचारू संचालन के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें पुनीत शुक्ला को अध्यक्ष और दीपक वर्मा को महासचिव चुना गया। नई कार्यकारिणी में संजय सिखवाल कोषाध्यक्ष, संजय वर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेश नौटियाल और रमेश पालीवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऋषभ बत्रा को सचिव, हरिओम सिंह को सांस्कृतिक सचिव, राहुल शर्मा को सह-सचिव और आलोक अग्रवाल को सह-कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश चंद को ऑडिटर बनाया गया है। वहीं मयंक सोनी और कपिल मेहता को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। आरडब्ल्यूए के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया है। इसमें गुलाब सिंह, प्रेम सिंह रावत, सत्येंद्र राघव, राजेंद्र सिंह, अश्वनी मेहता, भारत गोसाई, प्रेम बल्लभ पालीवाल और बृजमोहन शर्मा शामिल हैं। ब्यूरो
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