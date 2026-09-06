Noida News: तेज आवाज में गाना बजाने से रोका तो पड़ोसी की कर दी पिटाई, मौत

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। जन्मदिन पर तेज आवाज में गाना बजाने का विरोध करने पर दो भाइयों ने मिलकर युवक की पिटाई कर दी। सिर और मुंह पर गंभीर रूप से चोट लगने पर युवक मौके पर बेहोश हो गया। परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में फेज-2 थाने पुलिस ने दोनों आरोपियों गेझा गांव निवासी सुमित और ललित को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया है।मामला गेझा गांव की गली नंबर-4 का है। पुलिस के मुताबिक गांव में सतीश शर्मा परिवार के साथ रहते थे। उनके घर के सामने सुमित पिता सतीश और भाई ललित के साथ रहता है। शनिवार को सुमित के बेटे का जन्मदिन था। घर में जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था। होम थिएटर से तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। आवाज इतनी तेज थी कि सामने रह रहे सतीश शर्मा को परेशानी होने लगी।उन्होंने सुमित के घर जाकर आवाज कम करने का अनुरोध किया। आरोप है कि आवाज कम करने की बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। सुमित ने हाथापाई शुरू कर दी। मामला बढ़ने पर सतीश घर से बाहर गली में आ गए। इसी दौरान दोनाें भाइयों सुमित और ललित ने सतीश की पिटाई कर दी। चोटिल सतीश सड़क पर गिर गए। सिर और मुंह में चोट लगने के बाद वह बेहोश हो गए। परिजन उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सतीश के भाई मनीष ने फेज-2 थाने में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसीपी दीक्षा सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस ने सुमित और ललित को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।किराये की आमदनी से चलता है घरआरोपी सुमित व उसका भाई भी गेझा के मूल निवासी हैं। दोनों के कई मकान हैं जिनसे आने वाले किराया आय का मुख्य जरिया है। वहीं इनका बेटा जिसका जन्मदिन था उसकी आयु लगभग 10 साल की है। पुलिस के मुताबिक अब तक यह जानकारी सामने आई है कि तारीख के हिसाब से बेटे का जन्मदिन पंद्रह अगस्त को एक बार हो चुका था। वहीं पंचाग तिथि के हिसाब से उसका जन्मदिन जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिसे परिजन धूमधाम से मना रहे थे। इसमें परिवार के सदस्य शामिल थे।साथ था उठना-बैठनाग्रामिणों ने बताया कि सुमित और सतीश का साथ उठना बैठना था। दोनों के बीच पहले किसी तरह का विवाद भी नहीं हुआ था। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन वाले दिन गाने की आवाज की वजह से हुई नोकझोंक ही हादसे की वजह बन गई।