Noida News: सेक्टर-51 की समस्याओं पर सांसद ने सीईओ को लिखा पत्र

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नोएडा। सेक्टर-51 के ए और बी ब्लॉक की लंबित समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने सांसद से मुलाकात की। उन्होंने निवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए स्थायी समाधान की मांग की। इस पर सांसद ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने को कहा। साथ ही सांसद कार्यालय की ओर से नियमित फॉलोअप का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो

-ए और बी ब्लॉक के निवासियों को राहत दिलाने के लिए जल्द समाधान की मांग