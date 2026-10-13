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Noida News: सेक्टर-51 की समस्याओं पर सांसद ने सीईओ को लिखा पत्र

Tue, 13 Oct 2026 06:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:52 PM IST
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MP writes to CEO regarding issues in Sector-51
नोएडा सेक्टर 51 में समस्याओं को लेकर संसद से मिली अनीता
-ए और बी ब्लॉक के निवासियों को राहत दिलाने के लिए जल्द समाधान की मांग
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नोएडा। सेक्टर-51 के ए और बी ब्लॉक की लंबित समस्याओं को लेकर आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने सांसद से मुलाकात की। उन्होंने निवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए स्थायी समाधान की मांग की। इस पर सांसद ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र लिखकर समस्याओं का जल्द निस्तारण कराने को कहा। साथ ही सांसद कार्यालय की ओर से नियमित फॉलोअप का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो
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