Noida News: हलवे-चावल से बनेगा गोवर्धन पर्वत, श्रीकृष्ण को लगेगा 56 भोग

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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में सोमवार को कई इलाकों में घरों पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की गई। मंदिरों में अन्नकूट की तैयारियां चल रही हैं। मंगलवार को शहर के प्रमुख मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना होगी। इस दौरान गोवर्धन पर्वत की आकर्षक झांकी सजाई जाएगी। भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया जाएगा।इस्कॉन मंदिर में सजेगा 20 फीट लंबा गोवर्धन पर्वतसेक्टर-33 स्थित इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यहां करीब 20 फीट लंबा, तीन फीट ऊंचा और सात फीट चौड़ा गोवर्धन पर्वत तैयार होगा। इसे हलवे, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों से सजाया जाएगा। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना होगी। भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। पूजा के बाद पर्वत के रूप में तैयार प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित होगा।वहीं, सेक्टर-19 स्थित सनातन धर्म मंदिर में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाएगा। श्रद्धालु पर्वत की परिक्रमा कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। सेक्टर-44 स्थित छलेरा शिव मंदिर और सेक्टर-20 स्थित हनुमान मंदिर में भी आयोजन होंगे। भंगेल शिव मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में भी विधि-विधान से पर्व मनाया जाएगा।घरों में गोबर से बनाया गोवर्धन पर्वतशहर के कई इलाकों में सोमवार को गोवर्धन पूजा की गई। लोगों ने घरों और आसपास के स्थानों पर गोबर से पर्वत बनाए। इसके बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। पर्वत पर दूध, खील-बताशे और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की गई। भगवान श्रीकृष्ण की आराधना के बाद लोगों ने एक-दूसरे को प्रसाद बांटा।कुछ परिवारों में पहले भी मनाया जाता है गोधन पर्वशहर में कुछ परिवार दिवाली से करीब 15 दिन पहले भी गोवर्धन पूजा करते हैं। यह पूजा शरद पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि पर होती है। इन परिवारों में यह स्थानीय परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। वहीं, कुछ परिवार दोनों अवसरों पर गोवर्धन पूजा करते हैं। ऐसे परिवार पूर्णिमा से एक दिन पहले गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करते हैं।