Noida News: नोएडा में तीन जगह लगेंगी ग्रीन पटाखों की 100 से अधिक दुकानें

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए नोएडा में तीन स्थानों पर 100 से अधिक दुकानें लगाई जाएंगी। कमिश्नरेट पुलिस ने बिक्री के लिए तीन स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें नोएडा जोन के दो और सेंट्रल नोएडा जोन का एक स्थान शामिल है। ग्रेटर नोएडा में अभी तक अस्थायी लाइसेंस के लिए कोई आवेदन नहीं आया है, जबकि नोएडा के चिह्नित स्थानों पर दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन लगातार मिल रहे हैं।पटाखों की दुकानों के आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए एसओपी तैयार की है। इसके तहत केवल अस्थायी लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। नोएडा जोन में सेक्टर-62 और सेक्टर-46 के रामलीला मैदान को बिक्री केंद्र बनाया गया है। वहीं, सेंट्रल नोएडा जोन में गढ़ी गोल चक्कर के पास कबड्डी ग्राउंड में दुकानें लगाई जाएंगी। इन स्थानों पर सात और आठ नवंबर को ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी।अस्थायी लाइसेंस लेने के लिए नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की एनओसी जरूरी है। इसके बाद संबंधित डीसीपी की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दुकानदारों की ओर से लाइसेंस के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। अग्निशमन विभाग निर्धारित मानकों के अनुसार एनओसी जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक बिक्री स्थलों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।एल या आई आकार की होंगी दुकानें, तीन मीटर की दूरी पर बनेंगीमुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे के मुताबिक, ग्रीन पटाखों की दुकानें टीम शेड में लगाई जाएंगी। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। दुकानों के दरवाजे आमने-सामने नहीं होंगे। बाहरी सुरक्षा की दूरी 50 मीटर निर्धारित की गई है। दुकानें एल या आई आकार में लगाई जाएंगी, ताकि अग्निशमन वाहन आसानी से पहुंच सकें। प्रत्येक दुकान पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। बिक्री स्थल के ऊपर से हाईटेंशन लाइन नहीं गुजरनी चाहिए। दुकानों में तेल या गैस के लैंप, खुली बिजली और मोमबत्तियों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।इन स्थानों पर मिलेंगे ग्रीन पटाखेनोएडा जोनरामलीला मैदान, सेक्टर-62रामलीला मैदान, सेक्टर-46सेंट्रल नोएडा जोन- कबड्डी ग्राउंड, गढ़ी गोल चक्कर के पासग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल का समयबिक्री की तारीख7–8 नवंबरपटाखे जलाने का समयसुबह6 से 7 बजेरात8 से 10 बजेनंबर गेम3 स्थान – ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए चिह्नित50 मीटर – दुकानों के लिए निर्धारित बाहरी सुरक्षा दूरी2 दिन – बिक्री की अनुमति