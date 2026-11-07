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Noida News: ऑनलाइन ठगी में गंवाई रकम वापस मिली

Sat, 07 Nov 2026 08:31 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:31 PM IST
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Money lost in an online scam has been recovered.
माई सिटी रिपोर्टर
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नोएडा। साइबर ठगों के झांसे में आकर 3.94 लाख रुपये गंवाने वाली महिला के लिए दिवाली से पहले राहत भरी खबर आई। सेक्टर-39 थाना पुलिस की साइबर टीम ने प्रयास कर ठगी की पूरी रकम वापस करा दी। खाते में पैसे लौटने के बाद महिला ने पुलिसकर्मियों का आभार जताया। पुलिस के मुताबिक, 27 जुलाई 2026 को महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन एप पर ऑर्डर वापस कराने में मदद करने के नाम पर उससे संपर्क किया था। आरोपी ने बातचीत के दौरान उसे अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद महिला के बैंक खाते से 3,94,999 रुपये निकाल लिए गए। खाते से रकम निकलने की जानकारी होने पर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच सेक्टर-39 थाने की साइबर टीम को सौंपी गई।
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