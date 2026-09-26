Noida News: मोहित फोगाट ने जीती एक लाख की कुश्ती

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर स्थित श्रीदाऊजी मंदिर मेले में शुक्रवार को विशाल कुश्ती दंगल हुआ। आसपास के राज्यों से आए नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। सबसे बड़ी कुश्ती में मोहित फोगाट ने बद्री नोएडा को पटखनी देकर एक लाख एक हजार रुपये नकद व रेशमी सेल जीती। 31 हजार रुपये की कुश्ती में हरियाणा के धर्मेंद्र ने संजय को हराया। वहीं 21 हजार रुपये की कुश्ती दानिश और अनुज के बीच बराबरी पर छूटी। अन्य मुकाबलों का दर्शकों ने खूब आनंद लिया। मेला कोतवाली प्रभारी आशीष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। विजेताओं को सांसद डॉ. महेश शर्मा व ओपी शर्मा ने सम्मानित किया।

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