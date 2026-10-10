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Noida News: किसानों की लंबित मांगों पर सीएम से मिले विधायक

Sat, 10 Oct 2026 09:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:25 PM IST
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MLAs met the CM regarding the farmers' pending demands.
यमुना सिटी (संवाद)।
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नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के निर्णय को लेकर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और अनूपशहर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों विधायकों ने नामकरण के निर्णय पर आभार जताया। साथ ही गौतमबुद्धनगर के किसानों की लंबित मांगों और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के दौरान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने किसानों की अतिरिक्त मुआवजा, आबादी भूखंड और अन्य लंबित मांगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए किसानों ने अपनी जमीन दी है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समयबद्ध और न्यायसंगत समाधान किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और उनके न्यायोचित अधिकारों से जुड़े मामलों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा। मुलाकात के बाद धीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के साथ किसानों के अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है। किसानों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पक्ष रखा गया है।


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