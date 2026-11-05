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Noida News: भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंची मिशन शक्ति की टीम

Thu, 05 Nov 2026 07:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 07:40 PM IST
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'Mission Shakti' team reached crowded places
रबूपुरा (संवाद)। मिशन शक्ति-6.0 अभियान के तहत बृहस्पतिवार को टीम ने मंदिरों, मुख्य चौराहे और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। उन्हें महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वायड और बाल श्रम उन्मूलन के बारे में जागरूक किया। टीम ने वूमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, डायल 112 और एंबुलेंस सेवा 102 की जानकारी दी। बालिकाओं को गुड टच-बैड टच के प्रति जागरूक करते हुए आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए।
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