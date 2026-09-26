Noida News: मंत्री नंदी ने ट्रेड शो में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ली जानकारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:19 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:19 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्टॉल का उद्घाटन शुक्रवार को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया। उन्होंने प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव से लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क समेत अन्य परियोजनाओं की जानकारी ली। हॉल-7 में लगाए गए स्टॉल पर ग्रेटर नोएडा के विकास और प्रमुख परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है। इसमें वीआर और एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और प्रेरणा सिंह भी मौजूद रहीं। ब्यूरो
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