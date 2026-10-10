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Noida News: कृषि प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Sat, 10 Oct 2026 07:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:57 PM IST
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Message of environmental conservation at the agricultural exhibition
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यमुना सिटी (संवाद)। दनकौर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में शनिवार को दो दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम-2026 का समापन हुआ। इसमें किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, खाद, उर्वरक, बीजों के चयन, कीटनाशकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि विभाग ने जागरूकता के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए। कार्यक्रम में अर्चना पांडेय, स्मृति, हरेंद्र भाटी, प्रशिक्षु मोनिका और प्रवक्ता दीक्षा को ग्रीन गुरु अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय दाढ़ की छात्राओं हया और सिमरन ने नृत्य के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अंत में प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए।
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