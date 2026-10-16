Noida News: महिला कबड्डी में मथुरा की टीम विजेता

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यमुना सिटी (संवाद)। सिरसा माचीपुर गांव स्थित मां भूड़ा वाली मंदिर पर आयोजित महिला कबड्डी प्रतियोगिता में एसबीके एकेडमी मथुरा की टीम ने खिताब जीता। बजरंग एकेडमी दिल्ली दूसरे और केएस भाटी गाजियाबाद तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आठ टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी, उपविजेता को 11 हजार रुपये और तीसरे स्थान की टीम को 5100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। मथुरा की खिलाड़ी तानिया को बेस्ट प्लेयर चुना गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप रेंजर साइकिल भेंट की गई। प्रतियोगिता का आयोजन मां भूड़ा वाली मंदिर प्रबंधन कमेटी ने किया।

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