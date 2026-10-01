Noida News: जेवर में गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित

यमुना सिटी (संवाद)। बृहस्पतिवार को जेवर ब्लॉक में गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यालय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले दो-दो विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के लिए चुना गया था।जेवर ब्लॉक के 38 विद्यालयों में से 33 विद्यालयों के 66 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। परीक्षा के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया। चयनित विद्यार्थी आगे की प्रतियोगिताओं में ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान एआरपी सत्यपाल भाटी, अर्चना शिरोमणि, ज्योति बाना, रति गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे।