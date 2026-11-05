Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Markets bustle with activity as people shop for gifts; Dhanteras puja to be held in homes today.

Noida News: उपहारों की खरीदारी से बाजारों में बढ़ी रौनक, आज घरों में होगी धनतेरस की पूजा

Thu, 05 Nov 2026 09:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:00 PM IST
विज्ञापन
Markets bustle with activity as people shop for gifts; Dhanteras puja to be held in homes today.
नोएडा। अट्टा मार्केट में  खरीदारों की उमडी भीड। फोटो अमर उजाला
-दीपावली पर रिश्तेदारों को देने के लिए कंबल, बेडशीट और क्रॉकरी सेट की मांग-घर की सजावट के लिए झालर, लाइट और बंदनवार भी खरीद रहे लोग
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नोएडा। दीपावली के उत्सव के बीच धनतेरस को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शुक्रवार को धनतेरस पर घरों और मंदिरों में भगवान धन्वंतरि के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना होगी। वहीं, शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए भी लोग तैयार हैं। त्योहार से पहले ही लोगों ने रिश्तेदारों और परिचितों को दीपावली पर उपहार देने के लिए बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। बाजारों में कंबल, बेडशीट और क्रॉकरी सेट की खरीदारी अधिक हो रही है। शहर के भंगेल मार्केट, सेक्टर-59 की मामूरा मार्केट, सेक्टर-29, सेक्टर-27 की इंदिरा मार्केट और सेक्टर-18 की अट्टा मार्केट समेत अन्य प्रमुख बाजारों में पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है।
दुकानदार अंकित सिंह ने बताया कि दीपावली पर उपहार देने के लिए कंबल, बेडशीट और क्रॉकरी सेट की मांग रहती है। कई लोग एक साथ कई सामान खरीद रहे हैं। इनमें क्रॉकरी सेट और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली घरेलू वस्तुओं को खास पसंद किया जा रहा है।
विज्ञापन

झालर और बंदनवार से सजेंगे घर
दीपावली पर घरों को सजाने के लिए भी बाजारों में तरह-तरह के सामान उपलब्ध हैं। पिछले कुछ दिनों में सजावटी सामान की दुकानों पर रंग-बिरंगी झालर, लाइट, आर्टिफिशियल फूल, बंदनवार, तोरण, सजावटी दीपक और मोमबत्तियों की खरीदारी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बर्तन से लेकर सोने-चांदी तक की होगी खरीदारी
धनतेरस पर शुक्रवार को लोग सुबह से ही पूजा और खरीदारी की तैयारियों में जुटेंगे। मान्यता के अनुसार इस दिन सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के, झाड़ू, साबुत धनिया, पीतल, तांबे और स्टील के बर्तन, गोमती चक्र, मिट्टी के दीपक तथा लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कई परिवार वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदते हैं।

नोएडा। अट्टा मार्केट में  खरीदारों की उमडी भीड। फोटो अमर उजाला

नोएडा। अट्टा मार्केट में  खरीदारों की उमडी भीड। फोटो अमर उजाला

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed