Noida News: दयातनपुर में आज महापंचायत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:23 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:23 PM IST
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यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में किसानों का प्रदर्शन सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को आंदोलन को धार देने के लिए धरना स्थल पर महापंचायत बुलाई गई है। इसमें करीब 10 हजार किसानों के जुटने की उम्मीद है। किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी देने की मांग उठाएंगे। ब्यूरो
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