Noida News: दयातनपुर में आज महापंचायत

विज्ञापन

यमुना सिटी। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के खिलाफ दयातनपुर गांव में किसानों का प्रदर्शन सोमवार को 32वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को आंदोलन को धार देने के लिए धरना स्थल पर महापंचायत बुलाई गई है। इसमें करीब 10 हजार किसानों के जुटने की उम्मीद है। किसान 7 प्रतिशत आवासीय भूखंड, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा और 60 मीटर सर्विस रोड से प्रभावित आबादी के बदले आबादी देने की मांग उठाएंगे। ब्यूरो