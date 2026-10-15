फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Machine Learning Workshop at ITS College

Noida News: आईटीएस कॉलेज में मशीन लर्निंग कार्यशाला

Thu, 15 Oct 2026 06:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:49 PM IST
विज्ञापन
Machine Learning Workshop at ITS College
ग्रेटर नोएडा। आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने सॉफ्टप्रो इंडिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मशीन लर्निंग यूजिंग पायथन विषय पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें विद्यार्थियों को मशीन लर्निंग की प्रमुख अवधारणाओं, पायथन के व्यावहारिक उपयोग और वास्तविक जीवन में इसके अनुप्रयोगों की जानकारी दी गई। कार्यशाला का संचालन कंपनी के निदेशक रोहित कुमार ने किया। संस्थान के निदेशक डॉ. मयंक गर्ग और डीन एकेडमिक्स डॉ. विष्णु शर्मा ने उद्योग आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। विभागाध्यक्ष डॉ. जया सिन्हा और डॉ. संध्या उमराव ने विद्यार्थियों को तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. निशांत गुप्ता भी मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed