Noida News: आईआईजीएफ में छाए स्थानीय हस्तशिल्प, 78 स्टॉल पर सजे उत्पाद

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित 62वें इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल फेयर (आईआईजीएफ) दिल्ली फेयर ऑटम-2026 में गौतमबुद्ध नगर के हस्तशिल्प उद्योग अपनी पहचान बना रहे हैं। प्रदर्शनी में जिले के कारोबारियों ने करीब 78 स्टॉल लगाए हैं। इन पर प्रदर्शित उत्पाद भारतीय खरीदारों के साथ विदेशी आगंतुकों का भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों की भागीदारी से जिले के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिल रहे हैं।प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ अन्य राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अलग-अलग क्षेत्रों की पारंपरिक कलाकारी, डिजाइन और उत्पादों की विविधता मेले को खास बना रही है। गौतमबुद्ध नगर के कारोबारियों के लिए यह आयोजन अपने उत्पादों को नए खरीदारों के सामने पेश करने और कारोबार विस्तार की संभावनाएं तलाशने का मंच बन रहा है।