Noida News: कोनरवा ने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की रखी मांग

विज्ञापन

नोएडा। कोनरवा ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि सेक्टर-18 मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर पैदल यात्रियों के रास्ते पर सामान रखे जाने से हो रही परेशानी है। कोनरवा अध्यक्ष डॉ. पीएस जैन ने बताया कि पूर्व में भी फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन में परेशानी होती है। संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय के पैदल यात्रियों के अधिकारों से संबंधित निर्णय का हवाला देते हुए फुटपाथों को चिह्नित करने, उनका निर्माण और रखरखाव करने तथा अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ब्यूरो