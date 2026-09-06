Noida News: गूंजीं कर्नाटक संगीत की स्वर-लहरियां
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:55 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-62 स्थित श्री विनायक व कार्तिकेय मंदिर में रविवार को प्रतिष्ठा दिवस के समापन पर विशेष संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक के कलाकार प्रो. पीपी कन्ना कुमार ने भक्ति रचनाओं की प्रस्तुति दी। भक्ति संगीत की मधुर धुनों से मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजन षण्मुखानंद संगीत सभा और वैदिक प्रचार संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। अरविंद नारायणन ने वायलिन, विग्नेश जयरामन ने मृदंगम और वरुण राजशेखरन ने घटम पर प्रस्तुति दी।
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