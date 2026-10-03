Noida News: आईओएन ग्रुप ने 71 रनों से जीत मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित दूनवैली क्रिकेट एरेना में शनिवार सुबह दून वैली सैटरडे सीजन-2 का लीग मैच खेला गया। मैच आईओएन ग्रुप इंडिया ने 71 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए आईओएन ग्रुप ने 6 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। जवाब में एमडब्ल्यू राइजिंग स्टार्स 146 रन पर सिमट गई। आईओएन के ललित शर्मा 87 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं राइजिंग के प्रतीक 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।