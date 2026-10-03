फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   ION Group won the match by 71 runs.

Noida News: आईओएन ग्रुप ने 71 रनों से जीत मुकाबला

Sat, 03 Oct 2026 07:53 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:53 PM IST
विज्ञापन
ION Group won the match by 71 runs.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित दूनवैली क्रिकेट एरेना में शनिवार सुबह दून वैली सैटरडे सीजन-2 का लीग मैच खेला गया। मैच आईओएन ग्रुप इंडिया ने 71 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए आईओएन ग्रुप ने 6 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। जवाब में एमडब्ल्यू राइजिंग स्टार्स 146 रन पर सिमट गई। आईओएन के ललित शर्मा 87 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं राइजिंग के प्रतीक 3 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed