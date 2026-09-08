Noida News: डूब क्षेत्र अंधेरे में डूबा, हजारों परिवार बेहाल

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। डूब क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए बिजली संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्युत निगम की ओर से कनेक्शन काटे जाने के बाद एक सप्ताह से अधिक समय से कई इलाकों में अंधेरा पसरा है। बिजली नहीं होने से घरों में पानी की समस्या के साथ बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, बिजली के वैकल्पिक इंतजामों पर खर्च बढ़ने से परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।सेक्टर-63 स्थित छिजारसी और चोटपुर कॉलोनी में विद्युत निगम की टीम करीब पांच हजार कनेक्शन काट चुकी है। इसके अलावा सोरखा, गढ़ी चौखंडी के पास, पर्थला-खंजरपुर समेत डूब क्षेत्र के अन्य इलाकों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई परिवार मोमबत्ती, सोलर लाइट और जनरेटर के सहारे गुजारा कर रहे हैं। बिजली नहीं होने से पानी की व्यवस्था भी प्रभावित है। दूर से पानी खरीदकर काम चलाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी मनोज उपाध्याय ने बताया कि कई परिवार मिलकर जनरेटर मंगा रहे हैं। सीमित बिजली का उपयोग जरूरी कामों के लिए किया जा रहा है। पंखे और लाइट नहीं होने से लोग सड़क पर समय बिताने को मजबूर हैं।बिजली की मांग को लेकर धरना जारी-कामगार वर्ग को बिजली कनेक्शन देने की मांग को लेकर भारतीय किसान परिषद का पर्थला ब्रिज के पास धरना मंगलवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचीं। परिषद अध्यक्ष सुखबीर सिंह खलीफा ने बताया कि महिलाओं ने बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की बात कही। उन्होंने सरकार से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कहा कि बिजली मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। परिषद जल्द ही बिजली के अधिकार को लेकर बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है।